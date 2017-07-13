飛利浦推出智能牙刷，手機App教導正確刷牙方式（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.13）

許多人每天刷牙，但檢查牙齒時仍然被醫生說不合格，關鍵就在於刷牙方式不正確，智慧家電風潮興起，現在手機 App 就能協助正確刷牙方式，飛利浦 Sonicare 智能音波震動牙刷，能夠立即指導刷牙方法，記錄數據也能提供醫師參考。

一般牙刷很容易出力過大，導致牙齦出血琺瑯質受損，或是忽略大臼齒與咬合面，導致蛀牙風險上升，如果將電動牙刷當作一般牙刷使用，牙齒受傷機會恐怕更大，能夠有 App 指導刷牙方式，才能提高潔牙效率，同時減少牙齒傷害機率。

飛利浦智能音波震動牙刷，可以利用藍牙連結手機，App 會直接配對設定相當簡便，打開 App 按下右上角刷牙，軟體就會找尋電動牙刷，當自動牙刷打開電源，就會開啟刷牙程序，刷頭可以每分鐘上下震動各 3.1 萬次。

刷頭結合 RFID 技術，4 種刷頭配合 5 種模式，包含清潔、護齦、美白、深層清潔、舌苔，App 會再告知不同區域所需刷牙時間，如果雙手給牙齒壓力超過 300 克，App 就會顯示減少力道提示，刷牙數據能夠儲存在牙刷內 28 次。

台灣飛利浦表示，飛利浦目前正朝向智慧居家與照護發展，在台灣市場牙刷是第一款產品，國外市場已經有許多物聯商品，未來有機會陸續引進台灣，提高台灣居家護理與照顧便利性。