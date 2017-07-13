特朗普競選團隊主管被指系烏克蘭前總統顧問北京新浪網 (2017-07-13 17:00)
原標題：特朗普競選團隊主管被指系烏克蘭前總統顧問
[環球網報導 記者 嚴翔]剛剛捲入「通俄門」的特朗普長子引發輿論震動之際，2016年美國大選時特朗普競選團隊主管又掉入這場政治漩渦。美國有線電視新聞網（CNN）7月12日報導稱，有烏克蘭官員計劃向美國民主黨全國委員會提交特朗普競選團隊的「黑料」，美總統競選團隊主管曾是烏克蘭前總統的顧問。
報導稱，白宮發言人桑德斯曾於7月10日表示，民主黨全國委員會不止一次「串通」烏克蘭大使館，「挖掘不利於特朗普的言論，助選希拉蕊」，桑德斯挖苦稱，「如果你想看到總統競選團隊『勾結』外國政府的把柄，去找民主黨就好」。
新任聯邦調查局局長克里斯托弗？雷也在12日的參議院司法委員會聽證會上證實民主黨和烏克蘭政府串通一事，並表示將就此展開調查。
據報導，多名民主黨人士對此予以否認，稱該指控旨在轉移公眾視線，減少民眾對「特朗普長子會晤俄律師」的關注。民主黨人士稱，他們從未和外國政府有過接觸，這是「虛假信息」。此外，一名烏裔美籍民主黨全國委員會臨時僱員證實稱，烏克蘭官員準備向民主黨轉交涉及特朗普競選團隊的黑料。其中一部分信息顯示，特朗普競選團隊時任主管保羅？馬納福特曾是烏克蘭前總統亞努科維奇的顧問。
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