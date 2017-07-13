韓國男主播太想紅地鐵煮麵躺著吃 或受刑事處罰北京新浪網 (2017-07-13 16:33)
最近，一個令人咋舌的視頻在韓國網路上引發了不小的爭議。視頻中，一名韓國男播客主把爐具、鍋具和食材（拉麵）帶到地鐵車廂內，接著坐在車廂正中間開始煮麵，隨後解鎖「誘人」的姿勢「享受」美食。
據日本新聞網站報導，該視頻於7月1日上傳到網路上，在網民中瞬間炸開了鍋。
該視頻拍攝於韓國鐵路公司（KORAIL）的地鐵中。只見該男子進入車廂后，周圍的乘客開始問：「你要在這裏吃嗎？」，他回答：「我就吃一口。」接著，有男性乘客發現正在拍攝，便衝著鏡頭笑了笑，但是有幾個女性乘客「驚慌失措」，逃到了該男子後方。
雖然在地鐵上默認可以帶一些零食吃，但是視頻中使用點火爐具的行為違反了韓國《鐵路安全法》42條第1項，當事人有可能會受刑事處罰。不僅如此，未經允許擅自對周圍乘客拍攝的行為也存在很大問題。
該男播客主先前在America TV和Facebook上非常活躍，但因上傳含暴力內容的視頻賬號被封，現在在Youtube非常活躍。
此頻道的關注者已有80萬人，人氣相當高，該視頻播放次數也突破了57萬。不過，男播客還有一些更加「冒險」 的視頻。
來源：海外網
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