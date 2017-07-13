在國際富盛名的美國消費性電子展(CES)將於明年1月在拉斯維加斯登場。科技部今天(13日)首次發出號召令，邀請全台灣有志於國際發展的菁英新創夥伴參與，希望能透過「找夥伴、打群架」的策略，成功與國際重量級企業結盟合作，爭取成為會場中國際前3大展出國家，讓世界看見台灣的新創。

科技部近年來投注許多資源健全國內新創生態，例如「創新創業激勵計畫」在校園掀起創業風潮、每年促成數百組新創團隊，計畫執行至今已協助師生成立113家新創公司及募資超過新台幣11億元；另外也於矽谷成立「台灣創新創業中心」，協助新創團隊鏈結矽谷創業資源，且與國發會共同成立「台矽基金」，提供新創事業早期資金。只不過，儘管有多家公司已有亮眼的創新產品問世，但大多仍難以打入國際市場。

美國消費性電子展(CES)將於明年1月在拉斯維加斯登場，科技部想藉此場合進一步幫助台灣新創產業將觸角伸向國際。科技部產學及園區業務司司長邱求慧表示，CES展的新創產品區主題為「The Future of Smart Cities(未來智慧城市)』，科技部將徵求人工智慧(AI)、大數據、生醫醫材、生態環境、行動通訊、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等新創產業加入台灣隊。邱求慧說：『(原音)明年1月所展出的主題是「The Future of Smart Cities」，科技部目前初步規劃，在未來組織的團隊，可以用AI當作我們展出的重點，為了要讓台灣在國際上有一個brand能夠呈現，我們取名為「Taiwan Tech Star」，展現台灣未來科技的意涵。』

科技部也指出，希望透過CES的場合，能夠幫新創業者至少募得新台幣3億元資金。以上屆CES展新創產品區來看，參與規模最大的國家是法國，展出172家團隊，第二名是荷蘭的22家，第三名是以色列的15家，台灣此次將帶30家赴美，希望能夠成為前3大展出國。