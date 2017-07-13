立法院第二次臨時會今天（13號）下午開會，原定要讓行政院長林全率相關部會首長報告前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案並備質詢，國民黨立委早有準備、佔據發言臺，不讓林全上臺，立法院長蘇嘉全表示現場過於混亂，只好宣布院會休息。（戎華儀報導）



行政院長林全13號下午出席立法院院會，國民黨先派出5名女立委在議場後門迎接，民進黨由黨團總召柯建銘率立委前往「護駕」，林全改走側門進入議場休息室。國民黨立委同時在開會前就佔據發言臺，鳴汽笛喇叭，接著院會請林全上臺報告，林全在民進黨立委護送下進入議場，國民黨立委扔預算書和報告、假鈔、紙團，導致林全無法上臺。



國民黨立委鳴汽笛喇叭：『（叭－－－）』



蘇嘉全：『...現場狀況比較混亂，請各位委員不要砸東西喔，這個對...臺灣社會是非常不好的示範，請不要砸東西哦，你們誰砸東西電視都會照出來...』



隨後立法院長蘇嘉全表示，現場過於混亂，因此宣布會議休息，希望朝野各黨再好好溝通。



（圖：戎華儀攝）



