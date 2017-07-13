前瞻軌道首期預算 花東、台南、新北前三多

【網路地產王/綜合報導】行政院前瞻基礎建設第一期特別預算已經定案，行政院10日公布備受矚目的軌道建設預算比較表。前瞻軌道計畫第一期特別預算從今年9月編列至明年底，總金額為新台幣170.69億元，37項建設中，有3項為全國性的計畫，各縣市經費分配以花東地區鐵路雙軌電氣化最高，台南市鐵路相關建設居次，新北市的3項捷運建設則名列第三。

行政院長林全召集各部會加班開會討論定案後，召開的臨時院會上通過前瞻基礎建設第一期特別預算案，而行政院先行公布前瞻中軌道計畫的第一期特別預算各縣市規劃建設內容及經費。

行政院10日公布外界關注的前瞻軌道計畫第一期特別預算比較表。軌道建設第一期特別預算從今年9月編列至明年底，經費共計新台幣170.69億元，第一期建設包含基隆輕軌、新北市捷運三鶯線、淡海輕軌和安坑輕軌；另外還有桃園捷運綠線、機場捷運增設A14站、新竹輕軌、台鐵成功追分段雙軌化、台中捷運藍線與綠線延伸、嘉義蒜頭糖廠五分車延駛計畫、台南市鐵路地下化、高雄捷運岡山路竹段延伸第一階段、高捷延伸環線、高鐵延伸屏東案站址規劃作業、花東地區鐵路雙軌電氣化、南迴鐵路台東潮州段電氣化，以及台鐵升級相關計畫等。

細究這37項軌道計畫，當中包括3項全國性計畫，例如台鐵電務智慧化提升計畫、票務系統整合再造計畫，以及軌道技術研究暨驗證中心計畫，特別預算經費18.59億元。其餘34項為地方軌道計畫，計畫最多的縣市為是屏東，有5項，其次是桃園、嘉義及台中各有4項。

若以預算經費多寡區分，以花東的「花東地區鐵路雙軌電氣化」、「台鐵南迴電氣化計畫」獲得54.94億元，佔36.12%最多；其次是台南市的「台南市區鐵路地下化」、「台南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫」以及「台南市先進運輸系統第一期藍線」共獲29.95億元，佔19.69%；第三則為新北市的「台北捷運三鶯線」、「淡海輕軌捷運」以及「安坑線輕軌運輸系統」共21.4億元，佔14.07%。

獲得最少預算的計畫則是雲林的「糖鐵延伸高鐵站」獲800萬元、宜蘭「北宜鐵路提速工程」1200 萬元，以及彰化「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁」獲得1500萬元。

若以縣市來區別，計畫項目最多的是屏東，有5項計畫，包括高鐵延伸屏東案站址、高雄左營站轉乘屏東服務優化、恆春及東港觀光鐵道計畫，特別預算經費17.19億元，排名第四。

在行政院原本提出的8年8,900億元特別預算中，軌道建設有4,241億元；在立法院決議將計畫分成2期後，第一期4年4,200億中，軌道建設第一期僅170億元，主要用於規劃作業費。另外，第一期計畫的預算也不是建設計畫的總經費。

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