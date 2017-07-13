亞洲不動產年會 諾貝爾經濟獎得主肯定台中

【網路地產王/綜合報導】亞洲不動產學會暨世界華人不動產學會聯合年會在台中市舉行，應邀專題演講的諾貝爾經濟獎得主羅勃席勒表示對台中市的美景留下深刻且美好印象，並肯定台中市長林佳龍的城市治理理念，認為台中往正確的方向前進中。

亞洲不動產學會暨世界華人不動產學會聯合年會9日起在台中市林酒店登場，齊聚全球不動產領域優秀的產官學界菁英交流；2013年諾貝爾經濟學獎得主席羅勃席勒（Robert J. Shiller）應邀專題演講解析「資產價格膨脹」，台中市長林佳龍也就「全球化浪潮下台中城市經濟發展戰略」發表專題演講。

羅勃席勒在會中以「解析資產價格膨脹─住宅、股票和債券市場」為題，透過非理性經濟的心理因素、信心、貨幣幻覺、釣愚及說故事等形式，解釋資產價格膨脹，並剖析台灣高房價的原因，吸引國內外不動產學術與專業相關人士聆聽。

對於各方解讀經濟現象，從花時間溝通、對話，透過「敘事」影響來解讀，羅勃席勒以台美股市波動為例，經濟基本面以外的因素，是決定股價走勢的重要因素，影響民眾決策的因素不只是客觀數據，有時候更是心理因素及受周遭他人的影響所致。透過良好的制度設計，可降低非理性因素的影響，避免相關波動，而各領域可相互合作參照不同研究方式，經濟學將可產生更多不同於以往的發現。

對於台灣的房地產存在「高房價」、「自有住宅比率高」及「空屋率高」等狀況，羅勃席勒指出，其實世界多國也面臨類似狀況，作為經濟學家嘗試透過各種理論、模型等研究方法進行解釋，但經他多年研究認為，人類的經濟行動應採取更寬廣的研究方式，以解讀當前面臨的經濟問題。

林佳龍全程聆聽羅勃席勒對經濟行為的分析，讓大家了解世界的運作處於動態，席勒教授對各種現象做出神準分析及預測，不僅有豐厚的學理基礎，更是在於他對人性擁有透徹了解；不確定性並非完全不可預測，透過席勒教授提出的方法論，對於政治決策深具幫助。

羅勃席勒也表示，他對台中的城市印象很好，景觀很美，更可見到清晰的天際線，令人留下深刻印象，是宜居且好生活的城市；並肯定林佳龍在會中專題演講介紹台中城市治理的理念，以及對人才的重視及各項作為。同時指出，台中是台灣科技產業重鎮，科技跟產業的發展是留住科技人才的重要因素。他曾住在美國底特律，該城市因工業沒落導致人口外移。因此，相當肯定台中積極創造就業機會並培育人才，認為台中正往正確的方向上發展前進。

羅勃席勒此行來台，對台灣的經濟狀況提出建議，表示世界各地出現房價高漲的現象不僅只有台灣，許多地方也面臨類似考驗，人們必須正視房價高漲的風險，而政府除因導入保險制度外，解決現況也應考量人類心理層面的理性分析行為因素，將政府資訊公開透明，讓民眾擁有更多訊息作為判斷。

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