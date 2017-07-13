善用布局 打造「幸福的小孩房」網路地產王 (2017-07-13 15:16)
文/鄭雅勻
小孩房的主要功能，就是滿足孩子「有個自由安全的小天地」的心情，讓他們在自己的環境裡快樂地學習和遊戲，並能獲得充足的睡眠，而且每一對父母在望子成龍、望女成鳳的心態下，都希望替孩子打造一個舒適的讀書空間與安全的成長環境。
在風水布置上，必須充分考量孩子的特殊需求，透過色彩、光線、家具與裝飾品，找到對孩子有利的能量布置，幫助他們在遊戲時天真快樂、發揮想像力，學習時能專心，睡眠時能夠舒適安定：而孩子長大後更需要自己的私密空間，能夠被尊重與不被過度干擾，因此父母更要懂得不動聲色地給予照顧。一間擁有良好設計的小孩房，必須具備安全成長、優質睡眠與良好學習的條件，這都是風水要考量的重點。
Point 1 簡單設計+睡眠學習
小孩房的布置不需要太複雜或華麗，應以兼顧舒適性與功能性為主。通常小孩房是睡眠、休閒與學習、置物與更衣的空間，所以在擺設上只要秉持簡單和實用的原則即可。至於床組方面，單人或雙人床都可以，須視現場空間而定。
Point 2 床的擺設+健康心情
常常會發現有這樣的狀況，明明小孩房的空間不是很寬敞，卻硬塞個雙人床，而犧牲其他的擺設或使用。如果是兩個小孩住一問房，也不建議使用上下鋪，因為空間感覺會受壓迫，睡下面的小孩在個性上會較沉悶，睡上面的就會經常不想在家，想要往外跑，可以的話使用兩張單人床較佳，或是用 L 型設計、子母床也可。
書桌擺設以不背門為主，可以跟書房擺設相同。至於衣櫃，如需擺設在床尾正前方，須考慮床尾與衣櫃的空間，如擺放的太近，會對小孩產生壓迫鳳；如擺在側方，須注意衣櫃角是否切到床。
Point 3 電視電腦+性格成長
小孩房絕對不要擺放電視及電腦，這樣孩子們才不會一回到家就窩在房間裡當阿宅，把電腦放在開放式的空間或共用書房中為宜。常見的案例是小孩房間很大，裡面設備又齊全，有電視、電腦、冰箱等，結果這些小孩都非常不聽話，有的甚至結交壞朋友。
Point 4 空間尺寸+穩定風水
不論居家空間大小，切忌小孩房大於父母房，容易造成子女性格比較叛逆。在書房風水中，人們最容易忽略裝飾品的問題，特別是兒童的房間，應該引起足夠的重視。清雅而舒適的書房，能使人力求上進、不斷努力，尤其有利於兒童的學習和成長。
一些不利於學習的物品，不要讓其進入兒童的視線。如：槍械、刀具等鎮物，會使兒童受驚嚇或產生暴戾的習氣；麻將紙牌類會使兒童「玩物喪志」而疏遠學習；錢幣、金銀飾品以及豪華布置會使兒童漸漸產生「思富求貴」、「安逸惡勞」的公子習慣；而猛獸怪物會增加孩子的恐懼心理、精神緊張等。另外，不宜將寵物飼養在小孩房，可能導致孩童呼吸道問題、增加空問的不穩定性。
以下推薦三大類的書房飾品（不拘限於兒童書房裡） :
1.花卉植物類：文竹、牡丹、君子蘭、蘭花、蔥芹、松梅等。
2.古聖先賢類：科學家、文學家、史學家及政治家的圖像，或古代先賢塑像、魁星（文昌）圖，或治學格言等。
3.吉祥動物類︰鹿、金龜、文昌塔、八馬圖等物品或圖畫。
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