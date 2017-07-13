（中央社記者韓婷婷台北2017年7月13日電）大立光（3008）今天舉行線上法說會，對於第3季展望，執行長林恩平表示，7月比6月好，8月比7月好，新廠產能會到第4季投產，新產能擴充視客戶拉貨情況，大光圈是未來趨勢。



林恩平表示，今年第2季已經有新產品開始出貨，第3季也會有新產品再進來，但由於新產品初期良率相對較低，營運表現還是要看最終良率及匯率因素。至於新廠擴產的進度，預估第3季底設備陸續進駐，第4季進入投產，新廠房在整個流程整合重新設計後，希望能夠有更好的效率，廠房折舊攤提年限約在7到9年。



至於鏡頭的趨勢，林恩平指出，光圈變大是個趨勢，7P的鏡頭要看客戶設計，已經有送樣中，7P相對6P而言對於光圈放大比較有優勢，解析度也會比較高。就大立光而言，目前看未來一年沒有塑膠加玻璃（G+P）機種。



針對玻璃鏡頭是否有機會竄起，林恩平指出，玻璃鏡片會因製造性抵銷優勢，反而現在塑膠做出來品質比較佔優勢，玻璃當然有耐熱性的優勢，除非相關製造有技術突破，就目前為止看來差不多，玻璃重量可能比較重，至於落摔測試就看規格怎麼訂。



至於車用鏡頭會越來越多，東莞廠已經有在加強這領域，現階段主要都還在佈局，貢獻都還很小。