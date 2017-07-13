巴拉圭總統訪南科 智慧型機器人迎賓中央社 (2017-07-13 15:57)
（中央社記者張榮祥台南13日電）副總統陳建仁今天下午陪巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）參訪南科，科技部南部科學工業園區管理局請智慧型搬運機器人迎賓，展現台灣高科技。
卡提斯下午參訪南科管理局，陳副總統及台南市長賴清德提前到場等候。
卡提斯抵達南科管理局時，南科管理局請出友上科技股份有限公司研發量產的智慧型搬運機器人迎賓，機器人手臂上插著中華民國和巴拉圭國旗。
南科管理局簡報南科發展後，賴清德和南科管理局長林威呈送上紀念品，包括芒果酒、鳳梨酒、傳統肉餅、檜木筆及果乾；卡提斯笑容滿面，高興地當場拆禮物。
台灣人民共產黨發動抗議，被隔離在南科管理局大樓1公里外陳情抗議區，在園區巡邏的保警也提高警覺，但管理局周遭只有鐵柵欄圍籬，沒拒馬，未有突發狀況。1060713
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