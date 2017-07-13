（中央社台北13日電）日本與歐洲聯盟宣布達成自由貿易協定，中國大陸商務部官員表示，中國大陸對符合世界貿易組織規則的任何自貿協定都持開放態度。大陸盼在條件成熟時，與歐盟探討啟動自貿區的可行性研究。



日本與歐盟6日宣布就自由貿易協定（FTA）達成原則性共識。對此，中國大陸商務部發言人高峰在今天召開的例行記者會上表示，中國大陸對於符合世貿組織（WTO）規則的任何自貿協定，只要有利於世界貿易發展，有利於營造自由便利的貿易環境，都採取開放態度。



中新網引述高峰的說法指出，由於正式文本尚未公布。待公布後，會進行影響評估。



高峰指出，歐盟是中國大陸的全面戰略夥伴，也是中國大陸最重要的經貿合作夥伴之一。今年1到5月，中歐雙邊貿易額達到2319億美元，比去年同期成長9.6%。其中大陸對歐盟出口1399億美元，成長8.1%；從歐盟進口920億美元，成長12%。



高峰表示，將繼續深化和歐盟全方位經貿合作關係，加快「一帶一路」倡議與歐盟發展戰略對接，推動中歐投資協定談判，並願意在條件成熟時，與歐盟探討啟動中歐自貿區的可行性，繼續豐富中歐經貿合作內涵，提升中歐經貿關係水準。



在日本方面，中日兩國互為重要經貿夥伴，中國大陸是日本第1大貿易夥伴、第1大進口來源國和第2大出口市場；日本是中國第5大貿易夥伴、出口市場和第4大進口來源地。高峰說，希望雙方未來能共同推進節能環保、高新技術、地方合作等領域的務實合作。1060713