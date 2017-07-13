日歐FTA影響 陸盼商談中歐自貿區中央社 (2017-07-13 15:56)
（中央社台北13日電）日本與歐洲聯盟宣布達成自由貿易協定，中國大陸商務部官員表示，中國大陸對符合世界貿易組織規則的任何自貿協定都持開放態度。大陸盼在條件成熟時，與歐盟探討啟動自貿區的可行性研究。
日本與歐盟6日宣布就自由貿易協定（FTA）達成原則性共識。對此，中國大陸商務部發言人高峰在今天召開的例行記者會上表示，中國大陸對於符合世貿組織（WTO）規則的任何自貿協定，只要有利於世界貿易發展，有利於營造自由便利的貿易環境，都採取開放態度。
中新網引述高峰的說法指出，由於正式文本尚未公布。待公布後，會進行影響評估。
高峰指出，歐盟是中國大陸的全面戰略夥伴，也是中國大陸最重要的經貿合作夥伴之一。今年1到5月，中歐雙邊貿易額達到2319億美元，比去年同期成長9.6%。其中大陸對歐盟出口1399億美元，成長8.1%；從歐盟進口920億美元，成長12%。
高峰表示，將繼續深化和歐盟全方位經貿合作關係，加快「一帶一路」倡議與歐盟發展戰略對接，推動中歐投資協定談判，並願意在條件成熟時，與歐盟探討啟動中歐自貿區的可行性，繼續豐富中歐經貿合作內涵，提升中歐經貿關係水準。
在日本方面，中日兩國互為重要經貿夥伴，中國大陸是日本第1大貿易夥伴、第1大進口來源國和第2大出口市場；日本是中國第5大貿易夥伴、出口市場和第4大進口來源地。高峰說，希望雙方未來能共同推進節能環保、高新技術、地方合作等領域的務實合作。1060713
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IKLOO 螢幕架．皮面螢幕架．防潑水螢幕架．防水增高螢幕架．Akira 皮革 螢幕架．螢幕架．螢幕架 旋轉．桌上螢幕架．日式 螢幕架．鍵盤架 螢幕架．鍵盤螢幕架．壁掛 螢幕架．多功能 螢幕架．多功能螢幕架．安全螢幕架．螢幕架 抽屜．L 螢幕架．USB 螢幕架．RICHOME 螢幕架．維克 螢幕架．BUYJM 螢幕架．LCD 螢幕架．木製防水增高螢幕架．桌上型 螢幕架．實木鍵盤螢幕架．BUYJM 玻璃螢幕架．TECHNO 鍵盤螢幕架．螢幕架加長．桐趣 螢幕架 實木．NB 螢幕架 F100
- 【蕾帝兒名品】典藏金魅金色貝珠墜
- NO Monday Minute 16系列設計師錶-黑/43mm
- ROYAL DAMON羅亞戴蒙 風格獨特手鍊-大-BK0232
- LooCa 溫感緹花12cm釋壓記憶床墊-加大
- HERMES RODEO MM 馬兒造型拼色小羊皮鑰匙圈/吊飾(小-紫X藍)
- GIAMBATTISTA VALLI 藍色直筒牛仔褲
- 好神 日本生凍冷凍青干魚3尾組 (400-600g/尾，共3尾)
- 【Hush Puppies】完美樂章高雅陶瓷腕錶(銀白)
- 《LiveABC主編學堂：易混淆字比較分析》+ LivePen智慧點讀
- Microsoft 微軟 Office Mac Home and Business 2016 多國語
大立光第2季毛利率大滑落 跌破市場眼鏡【中央社】
天文學家發現已知體積最小恆星【北京新浪網】
台積電Q2獲利662億季減24% EPS 2.56元【NOWnews今日新聞】
先別管蚊子愛哪一味 防蚊止癢比較急【好房網News】
「朱諾」助人類首次近觀木星「大紅斑」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》