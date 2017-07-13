（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市政府投入經費改造原本昏暗、動線不佳的「新竹市鐵道藝術村」，讓日治時期鐵道老倉庫改頭換面，成為鐵道迷們朝聖、聚會的好去處。



新竹市政府文化局表示，鐵道藝術村位在東大路橋旁的花園街64號，前身為新竹站鐵路倉庫，興建於日治時期，已有70多年歷史，以檜木橫梁、紅磚牆與屋頂黑瓦建成，採無梁柱設計，民國104年被登錄列為歷史建築。



竹市文化局表示，105年12月進行鐵道藝術村改造工程，打掉阻礙光線、動線的複雜隔間，將400坪空間設計為開放式展場，陽光與空氣自然流通，一掃過去昏暗、動線不佳的印象，民眾可自由休憩、看展，還可體會火車近距離在窗外經過的景致。



文化局表示，新竹鐵道藝術村擁有離鐵軌很近的優勢，本次改造設置距離軌道不到1公尺的戶外「追火車月台」，讓民眾近距離觀賞各類火車，除了內灣支線、東部幹線的觀光列車，也可看到軍備運輸車，成為鐵道迷朝聖的打卡亮點。



此外，鐵道藝術村改造後新設「駐村藝術家工作室」，吸引來自各地藝術家爭取進駐，同時規劃親子閱讀空間與藝術咖啡廳的設計，拉近藝術與民眾距離。



「要帶小孩來這裡逛展、看火車！」新竹市長林智堅說，改造後的藝術村結合藝廊、輕食餐廳、多功能教室等多元功能，適合全家大小攜手走訪，一起看展、上課、追火車。1060713