（中央社記者吳睿騏聖荷西12日電）桃園市長鄭文燦率團前往美國加州矽谷參訪思科總部參訪，今天他表示，希望以桃園為平台，在矽谷與台灣之間建立起科技合作走廊。



鄭文燦率市府團隊進行「亞洲門戶X桃園啟航－2017桃園市政府美西政經之旅」，美西時間12日上午，由「亞洲．矽谷計畫執行中心」投資長翁嘉盛陪同，前往加州矽谷參訪思科（Cisco）總部。



鄭文燦表示，參訪思科看見很多新數位化技術及物聯網（IoT）發展趨勢，對於台灣要發展「亞洲．矽谷計畫」、推動物聯網產業測試及產學合作有很大的幫助。台灣是很好的合作夥伴，不僅注重智慧財產權，也注重創新研發，希望以桃園為平台，在矽谷與台灣之間建立起科技合作走廊。



鄭文燦表示，思科有研發部門，與大廠合作，同時併購研究開發的小型公司，營運模式非常靈活。台灣在硬體製造實力堅強，但在軟硬體結合、導向物聯網的發展方面正在起步中。「亞洲．矽谷計畫」不是要複製矽谷，而是希望連結台灣與矽谷，促進更多高科技廠商建立合作夥伴關係。



鄭文燦表示，「亞洲．矽谷計畫」的重點在物聯網及軟體方面的創新，桃園是一個平台，包括新竹的IC產業、台北的軟體產業都是合作對象。矽谷無法複製，但希望透過「亞洲．矽谷」將創新生態、創新文化引進台灣。



鄭文燦指出，目前桃園正發展青創中心，像是中壢區新明青創基地、桃園區安東青創基地、以及虎頭山創新基地等，也會導入物聯網實驗場域。同時鼓勵青農計畫、青年文創、青年中小企業創業，協助年輕人創業。此外，青埔預定由國發會及桃園市政府設置「亞洲創新研發人才交流中心」，推動人才交流、技術交流及創投機制的引入。



翁嘉盛表示，矽谷是創新、創業的典範，「亞洲．矽谷計畫」要連結這種創新、創業的精神，特別選在桃園設置辦公室，希望以桃園為中心點，打造良好投資及創業環境。1060713