（中央社記者邱俊欽、魯鋼駿桃園13日電）炎炎夏日，民眾喝飲料、吃冰品消暑，桃園市政府衛生局針對轄內飲冰品進行抽查，共有3件冰品初驗不合格，2件複驗合格、1件飲品複驗仍不合格，已依法處辦。



桃園市政府衛生局今天表示，為提供消費者安全衛生的消費環境，近日進行手搖飲料店、咖啡店、冰品店等飲冰品專案查核計畫，除查核作業場所、標示外，並抽驗冰塊、飲品、原料等，共計查核21家、57件標示。



另外，桃市衛生局針對業者抽驗35件茶葉、咖啡豆、飲品、冰品及冰塊原料等食材，檢驗項目包括防腐劑、農藥殘留、生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群等。



衛生局指出，本次抽驗品項中共有3件冰品檢驗不合格，其中2件冰塊（冰磚）原料經複驗後已合格，但有1件烏龍茶飲品經複驗仍不合格，已依法處辦。



衛生局表示，依據衛生福利部公告的「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，同步查核連鎖飲料業者是否落實標示，連鎖飲料業業者可以卡片、菜單註記、標記或標示牌等型式進行標示。



衛生局提醒相關飲冰品業者，應依據食品安全衛生管理法，落實人員、環境等自主管理，環境設備應維持整潔，每年定期執行供膳人員健康檢查，提升飲冰品製程及販售品質，避免食品中毒事件發生，保障食的安全。1060713