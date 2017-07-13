（中央社記者趙麗妍台中13日電）國立中興大學、中山大學共11名學生組成海外暑期營隊，15日將出發到美國亞利桑那大學，進行為期一個月的培訓及企業實習訓練營，今天在中興大學舉辦授旗儀式。



中興大學指出，亞利桑那大學創立於1885年，被譽為美國「公立長春藤」大學之一，曾被評鑑為全美前20名研究型大學，尤其商管領域聞名全美。



興大校長薛富盛授旗給出訪學員，他祝福學生一切順利、收穫滿載、開拓視野，也勉勵學生把握此次海外學習的機會，多發言、多思考，發問是知識與學習的起點，不要擔心問題不成熟，勇於提出見解並與師長同儕討論。



興大指出，此次營隊以企業創新、創業及行銷為主題，由亞利桑那大學管理學院教授上課，為學生量身打造英語及專業課程，同時安排至美國知名企業進行參訪。



營隊是由興大國際長魯真與國際處學術交流組組長蔡玫亭積極聯繫下促成，共有11位大學生參與，涵蓋興大企管系、財金系、生物科技學士學位學程學生9位，以及中山大學財管系2位。



興大表示，參與的學生多為三、四年級學生，部分規劃大學畢業後，赴美攻讀碩士，因而想透過此次營隊先瞭解海外求學情況。有些則是對創業及行銷管理有興趣，希望到國外接受不同的課程資訊，並瞭解國際知名企業的經營型態。



營隊課程由亞利桑那大學商學院副院長規劃及親自授課，內容包含企業創新、創業及行銷課程、企業參訪、文化參訪、工作坊與專題報告。



參訪的企業包含全美第二大的醫療連鎖機構Tenet Healthcare泰尼特健保公司、創業私募投資機構StartUp Tucson非營利公司，以及全美最大的醫療翻譯公司CYRACOM。另外將參訪亞利桑那州立博物館與亞利桑那索諾拉沙漠博物館。1060713