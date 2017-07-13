（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）泓赫企業股份有限公司在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區申設資源再生處理廠引起地方反彈，業者今天辦理健康風險評估規劃及範疇說明會」，數百名鄉親憤怒抗議，最終流會收場。



泓赫公司計畫在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區設置資源再生處理廠，由於未來收受處理物包含化學物品、醫療廢棄物等多項有害事業廢棄物，引發在地銅鑼鄉民及鄰近公館、苗栗市鄉親恐慌。



業者上個月依環評初審專案小組審查意見，辦理「健康風險評估規劃及範疇說明會」即遭民眾表達強烈抗議，因場地太小無法容納人數，宣告延期；今天在預定廠址二度開會，仍舊場面火爆，不歡而散。



今天來自苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉約數百名鄉親到場，高喊「反污染、反毒害」、「要生存」等口號，自救會也在場外發起「反污染、護家園」萬人連署活動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、公館鄉長曾美露、縣議員胡忠勇、羅貴星、陳春暖、徐集明等人前往場聲援。



自救會指出，處理廠未來每月以熔融爐及高大煙囪燃燒高污染事業廢棄物2800公噸，恐排放含戴奧辛有毒廢氣，籠罩銅鑼及鄰近鄉鎮，廢水也會汙染後龍溪，嚴重影響居民健康、生活環境、農業灌溉、地下水源，農作生長，禍延子孫。



今天炎熱高溫，民眾進場一度因門禁管制與業者爭執，會場空間又顯侷促悶熱，現場情緒激憤，抗議聲不斷，簡報根本無法進行，隨後，自救會率民眾轉往縣議會及縣府陳情。



苗栗縣環保局綜合計畫科長曾聿穎表示，今天現場情況顯然無法達到「充分與在地居民溝通」目的，說明會程序有瑕疵，應屬無效，將要求開發單位再行辦理。



泓赫廢棄物處理事業總監楊砥柱指出，公司依法申請設廠，願意聽取民眾意見並充分說明，但始終無法展開理性對話，他們也相當無奈。



楊砥柱說，有別於一般傳統焚化爐溫度無法完全將金屬轉化成氧化物，現今科技及資源再生技術已相當先進，公司擬設置的處理廠將自日本引進「整合式熔融」技術及設備，處理過程溫度高達攝氏1500度以上，使有機物分解，無機物則還原成金屬溶液回收再利用，不會有廢水排出，排出氣體絕對符合台灣法規標準，甚至遠低於排放標準。1060713