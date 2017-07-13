挑戰你膽識極限 跨愛河溜索中央社 (2017-07-13 15:37)
（中央社記者王淑芬高雄13日電）想挑戰你的膽識極限嗎？7月14日起3天在愛河畔有一座25米高牆和150公尺長橫跨愛河的溜索，歡迎民眾體驗蜘蛛攀岩及俯衝溜索的快感！
知名啤酒業者由專業團隊在愛河電影圖書館前打造25米的高牆，讓民眾體驗超刺激的攀岩溜索，遊客可從25米高牆飛越到對岸，騰空在愛河上高速滑行並俯衝。
市府觀光局今天表示，業者已在兩天前架設，目前行經愛河可見這個刺激的遊憩設施，不過尚未能供民眾體驗，等完成測試，預計14日下午5時30分起開放民眾報名；3天共3場次預計會有1000個體驗名額。
觀光局指出，「跨越愛河 就是敢愛」活動以安全為先，消防局會派人員搭乘小艇，也配置急救人員駐點，以因應必要的援救；主辦單位要求體驗人員穿著救生衣及戴安全帽。
開放體驗的場次：7月14日自下午5時30分起到晚上9時、7月15日自下午3時到晚上9時、7月16日下午3時到晚上9時。每場次預計可以容納攀岩360人次，溜索300人次。
觀光局說，每位挑戰者可於結束挑戰後，獲得個人溜索記錄影片以及攀岩牆紀念照片，分享到臉書就有機會獲得好禮。1060713
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