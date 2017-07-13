什麼都能共享什麼都不奇怪！盤點4個共享服務案例KNOWING新聞 (2017-07-13 12:30)
作者：編輯部
（示意圖/來源為Pixabay）
近年來共享經濟興起，無論是食衣住行幾乎都可與共享經濟結合，許多業者也紛紛將生意投入在共享領域中，希望能趁勢站在這波共享潮流上。
共享單車
以方便、環保著稱的共享單車風靡中國，只要在街上看到共享單車，以手機APP掃QR Code就可自動解鎖，騎乘共享單車抵達目的地後再自動結帳。
不過隨著中國越來越多業者投入共享單車產業，共享單車也開始出現被任意停放而影響交通的情形，此外，單車失竊率太高也讓中國不少業者難應對市場而開始走向倒閉。
共享汽車
今年六月，全球最大共享汽車Zipcar在台上線，車輛以時或日計費，用戶在解鎖後就可使用車輛，車輛使用完畢只要返回原停車場停放車輛即可，省去民眾養車的費用及時間。
共享睡眠
綜合媒體報導，中國有業者看準工作者需要地方休息，以「共享睡眠」為主題提供民眾便宜、方便移動的服務，民眾只需掃描QR Code就可進入大約10平方公尺的空間午睡休息。
共享雨傘
中國共享經濟正夯，甚至有業者推出「共享雨傘」的服務，在各地放置了30萬把傘，民眾只需存入押金便可自由租用雨傘，然而這些共享雨傘卻在幾個月內被借走無歸還，為該公司帶來嚴重損失，創辦人表示儘管把傘帶回家還是可以營利，被不少網友酸「不是什麼東西都能稱是共享服務。」
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Jebely手錶自動上鍊盒】【大錶專用】直立式 2支裝 WATCH
- 【E&I】-花好月圓-完美車工八心八箭HOF造型美鑽手鍊
- 長和。典雅電動麻將桌-可摺疊
- ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 特潤超導修護露50ml+特潤超導眼部修
- Mad Catz美加獅 TE 機械式鍵盤
- 【Bell & Ross 】 飛鷹戰士 自動機械腕錶(BR0192-BL-CA
- Shy by Sydney Evan WTF 鑲鑽文字金項鍊 925純銀鍍K金
- 【ARTBOX】星殞光絲- 24吋絲紋霧光可加大行李箱(薔薇金)
- Body Temple 甜茴香(Fennel sweet)芳療精油100ML
- 【ZIPPO】日系~皮革系列-職人手工純正牛皮包覆打火機(駝色
新主機被微軟全面吊打 索尼PS5會提前發佈嗎？【北京新浪網】
牛逼！《塞爾達傳說：荒野之息》速通新紀錄僅44分鐘【北京新浪網】
任天堂宣布新3DS正式停產 或為推廣新大二【北京新浪網】
《軍師聯盟2》「虎嘯龍吟」劇照曝光：司馬懿頭髮斑白【北京新浪網】
恐怖格鬥遊戲《悲傷的徵兆》新演示 新遊戲角色登場【北京新浪網】