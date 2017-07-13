作者：編輯部

（示意圖/來源為Pixabay）

近年來共享經濟興起，無論是食衣住行幾乎都可與共享經濟結合，許多業者也紛紛將生意投入在共享領域中，希望能趁勢站在這波共享潮流上。

共享單車

以方便、環保著稱的共享單車風靡中國，只要在街上看到共享單車，以手機APP掃QR Code就可自動解鎖，騎乘共享單車抵達目的地後再自動結帳。

不過隨著中國越來越多業者投入共享單車產業，共享單車也開始出現被任意停放而影響交通的情形，此外，單車失竊率太高也讓中國不少業者難應對市場而開始走向倒閉。

共享汽車

今年六月，全球最大共享汽車Zipcar在台上線，車輛以時或日計費，用戶在解鎖後就可使用車輛，車輛使用完畢只要返回原停車場停放車輛即可，省去民眾養車的費用及時間。

共享睡眠

綜合媒體報導，中國有業者看準工作者需要地方休息，以「共享睡眠」為主題提供民眾便宜、方便移動的服務，民眾只需掃描QR Code就可進入大約10平方公尺的空間午睡休息。

共享雨傘

中國共享經濟正夯，甚至有業者推出「共享雨傘」的服務，在各地放置了30萬把傘，民眾只需存入押金便可自由租用雨傘，然而這些共享雨傘卻在幾個月內被借走無歸還，為該公司帶來嚴重損失，創辦人表示儘管把傘帶回家還是可以營利，被不少網友酸「不是什麼東西都能稱是共享服務。」