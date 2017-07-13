為增進行政效率，台北市長柯文哲指示，不要為了追討3元而花費30元成本。（圖／呂晏慈攝 , 2017.07.13）

台北市政府修正《台北市政府各機關學校債權憑證管理作業要點》，未來單一債權憑證在300元以下，且債務人無資產、所得，就不會再追討，台北市長柯文哲今（13）日受訪表示，要用比較有效率的方式追繳債務，如果為了要收1元，花費成本10元，「這不是白痴嗎？」

若民眾忘記繳停車費或各類罰單，常因此成為市政府追債對象，但柯文哲指出，常常為了追繳3元以下的小債務，花了30元的成本，從企業的角度來看，實在很不划算，因此要求台北市財政、主計單位，重新檢討追討債務的效率問題。

根據媒體報導，截至去年為止，台北市不到300元的停車費欠繳數目，達2萬6500戶，總金額合計325萬、占總體總欠費12％。

「政府必須考慮成本及效率問題。」柯文哲說，未來改成每年底清查一次債務，但若民眾沒有財產，就算只是追繳300塊也會很困難，因此，往後只要單一債權憑證300元以下，而且債務人沒有資產及收入，就不會再追繳。