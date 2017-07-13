台積電看Q3受惠10奈米 營收估季增15至16.4%NOWnews今日新聞 (2017-07-13 15:30)
台積電第 2 季受到季節性市場終端產品進入新舊交替期、供應鏈庫存調整，以及新台幣兌美元匯率升值等因素影響，第 2 季稅後純益、每股盈餘均低於市場預期。但展望第 3 季，可望受惠 10 奈米製程之行動裝置新產品推出，以美元計算，預估營收將季增 15% 至 16.4% 。
台積電第 2 季合併營收約 2,138 .6 億元，季減 8.6% 、年減 3.6% 。單季稅後純益 662.7 億元，季減 24.4% 、年減 8.6% 。第 2 季 EPS 2.56 元，較第 1 季 3.38 元與去年同期的 2.8 元低，表現低於市場預期。單季毛利率 50.8% ，僅達財測預估下緣，至於營業利益率 38.9% 則略低於之前的財測預估。
台積電財務長暨發言人何麗梅表示，除了供應鏈庫存調整以及行動裝置產品受季節性因素影響外，持續不利的匯率環境也進一步衝擊公司第 2 季業績表現。展望第 3 季，何麗梅指出，預期業績表現將因客戶使用 10 奈米製程之行動裝置新產品推出而受惠。
針對第 3 季財測部分，台積電預估合併營收介於 81.2 億美元至 82.2 億美元，季增 15% 至 16.4% 。而若以新台幣 30.3 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 48.5% 到 50.5% 之間；營業利益率預計介於 37% 到 39% 之間。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IKLOO 螢幕架．皮面螢幕架．防潑水螢幕架．防水增高螢幕架．Akira 皮革 螢幕架．螢幕架．螢幕架 旋轉．桌上螢幕架．日式 螢幕架．鍵盤架 螢幕架．鍵盤螢幕架．壁掛 螢幕架．多功能 螢幕架．多功能螢幕架．安全螢幕架．螢幕架 抽屜．L 螢幕架．USB 螢幕架．RICHOME 螢幕架．維克 螢幕架．BUYJM 螢幕架．LCD 螢幕架．木製防水增高螢幕架．桌上型 螢幕架．實木鍵盤螢幕架．BUYJM 玻璃螢幕架．TECHNO 鍵盤螢幕架．螢幕架加長．桐趣 螢幕架 實木．NB 螢幕架 F100
大立光第2季毛利率大滑落 跌破市場眼鏡【中央社】
天文學家發現已知體積最小恆星【北京新浪網】
台積電Q2獲利662億季減24% EPS 2.56元【NOWnews今日新聞】
先別管蚊子愛哪一味 防蚊止癢比較急【好房網News】
「朱諾」助人類首次近觀木星「大紅斑」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》