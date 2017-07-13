▲展望第3季，台積電預期將受惠 10 奈米製程之行動裝置新產品的推出，以美元計算，預估營收將季增15% 至 16.4%。圖為台積電董事長張忠謀（圖／NOWnews 資料照片）

台積電第 2 季受到季節性市場終端產品進入新舊交替期、供應鏈庫存調整，以及新台幣兌美元匯率升值等因素影響，第 2 季稅後純益、每股盈餘均低於市場預期。但展望第 3 季，可望受惠 10 奈米製程之行動裝置新產品推出，以美元計算，預估營收將季增 15% 至 16.4% 。

台積電第 2 季合併營收約 2,138 .6 億元，季減 8.6% 、年減 3.6% 。單季稅後純益 662.7 億元，季減 24.4% 、年減 8.6% 。第 2 季 EPS 2.56 元，較第 1 季 3.38 元與去年同期的 2.8 元低，表現低於市場預期。單季毛利率 50.8% ，僅達財測預估下緣，至於營業利益率 38.9% 則略低於之前的財測預估。

台積電財務長暨發言人何麗梅表示，除了供應鏈庫存調整以及行動裝置產品受季節性因素影響外，持續不利的匯率環境也進一步衝擊公司第 2 季業績表現。展望第 3 季，何麗梅指出，預期業績表現將因客戶使用 10 奈米製程之行動裝置新產品推出而受惠。

針對第 3 季財測部分，台積電預估合併營收介於 81.2 億美元至 82.2 億美元，季增 15% 至 16.4% 。而若以新台幣 30.3 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 48.5% 到 50.5% 之間；營業利益率預計介於 37% 到 39% 之間。