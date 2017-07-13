舒淇出席精品彩妝活動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

國際巨星舒淇今(13)日出席精品彩妝唇彩上市記者會，穿上一身黑色大禮服搭配黑手套與性感紅唇出席記者會，女神舒淇去年9月宣布和港星馮德倫閃婚，但近來卻被爆出婚變傳聞，她都「懶得回應」，而今她在傳出婚變後首度公開現身，活動開始前半小時，現場就已聚集數十家媒體，但可能怕模糊焦點，現場並未特別安排媒體訪問，對於婚變問題也不回應。

舒淇與主持人互動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇出席精品彩妝活動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇出席精品彩妝活動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇出席精品彩妝活動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇一上舞台就展現巨星氣勢，連擺好幾個女神姿勢讓現場的鎂光燈閃個不停，而她也提到自己在唇彩方面喜歡混搭各種不同唇色，隨著心情搭配妝容，但她受訪也提到，自己最怕的狀況就是口紅黏在牙齒上，今天也檢查了好幾次，幸好都沒有發生。

彩妝活動現場（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

彩妝活動現場（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇出席精品彩妝活動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

這次夏季上市的奢華絲絨訂製唇萃Notorious限量系列，除了限量的6色之外，還有經典常賣的12色，總共有18色，預計會造成「唇妝控」的排隊搶購，而舒淇今日嘴唇上的唇色則是大紅色#400號，而舒淇受訪也聊到自己的紅毯美麗秘密，其實自己在走紅毯的時候，只想著「不要摔倒、不要摔倒」，因為女星只要一摔倒，就會氣勢全無，她還現場示範了女星最夯的拍照姿勢，展現難得的幽默感。

舒淇與主持人互動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）

舒淇與主持人互動（圖／記者賴鵬翔攝,2017,7.13）