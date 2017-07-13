立法院13日安排行政院長林全報告前瞻預算案，國民黨團強力杯葛，在議場鳴笛、丟預算書，林全未能順利上台。（圖／記者張雄風攝 , 2017.7.13）

立法院13日召開第二次臨時會，處理前瞻計畫特別預算，行政院長林全下午率領相關官員赴立院報告備詢，但是國民黨團用椅子占據發言台，而林全則是由綠委護送下進場，一旁藍營甚至丟撒計畫書，高喊「債留子孫、林全下台」，強力杯葛。

國民黨團力擋林全站上發言台，並且鳴空氣喇叭抗議，同時也自備麥克風高喊「前瞻亂搞、政府一定倒」，場面一片混亂，過程中藍綠立委再次爆發推擠衝突。

立法院長蘇嘉全突然宣布，請林全和部會相關官員離席，並且勸阻國民黨團不要砸東西，對台灣社會是不好示範；蘇嘉全也宣布，目前暫時休息，希望朝野理性協商。

▲國民黨團強力杯葛，在議場內丟預算書、撒紙，立法院長蘇嘉全宣布，請行政院長林全先行離席。（圖／記者張雄風攝 , 2017.7.13）