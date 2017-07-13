影音／藍阻林全報告前瞻預算 叭叭聲預算書紛飛NOWnews今日新聞 (2017-07-13 15:36)
立法院13日召開第二次臨時會，處理前瞻計畫特別預算，行政院長林全下午率領相關官員赴立院報告備詢，但是國民黨團用椅子占據發言台，而林全則是由綠委護送下進場，一旁藍營甚至丟撒計畫書，高喊「債留子孫、林全下台」，強力杯葛。
國民黨團力擋林全站上發言台，並且鳴空氣喇叭抗議，同時也自備麥克風高喊「前瞻亂搞、政府一定倒」，場面一片混亂，過程中藍綠立委再次爆發推擠衝突。
立法院長蘇嘉全突然宣布，請林全和部會相關官員離席，並且勸阻國民黨團不要砸東西，對台灣社會是不好示範；蘇嘉全也宣布，目前暫時休息，希望朝野理性協商。
▲國民黨團強力杯葛，在議場內丟預算書、撒紙，立法院長蘇嘉全宣布，請行政院長林全先行離席。（圖／記者張雄風攝 , 2017.7.13）
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