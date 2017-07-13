家族企業如何長久？史上最悠久的製藥公司這樣說NOWnews今日新聞 (2017-07-13 15:38)
德國知名製藥企業將在今（ 2017 ）年慶祝家族創業 350 周年，也是全世界歷史最悠久的化工製藥公司，目前已傳到第十三代。由於不少企業近幾年在創辦人過世後，紛紛上演遺產糾紛，家族企業能否長久也成為企業關注焦點。德國知名製藥企業指出，企業能長久，除了經營方向正確外，最重要的是避免家族內鬥，因此經營權與擁有權要劃分得宜。
去年 1 月長榮集團創辦人張榮發逝世，當時遺囑指定由四子張國煒繼任集團總裁、遺產也由張國煒獨拿，立刻遭張國煒同父異母的 3 位兄長及大房反對，長榮集團內部更臨時決定 3 月召開董事會、拔掉張國煒的董事長職位，大房也訴求民法「特留分」權利，這起家族企業內部糾紛也引起各界關注。
歷史最悠久的製藥公司，即德國默克家族指出，家族企業要長久經營，除了在財務上要求公開透明、大膽投資創新科技外，最重要的是將經營權與擁有權劃分清楚、以避免家族內鬥，因此他們訂定家族成員不得擔任管理職，僅就控股公司決定董事會成員，企業管理則交由專業經理人，而該治理方式也讓家族延續企業文化。
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