為了端正選風，杜絕黑金介入選舉，內政部部務會報今天(13日)通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，除了明定遭判決重刑者不得登記為候選人外，也規定已獲政黨提名的參選人若犯「搓圓仔湯」罪，經判刑確定，將連坐處罰其政黨。

內政部部務會報13日通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，增訂多項不得登記為候選人的規定，包括曾犯與刑法妨害投票自由或賄選罪構成要件相同或罪刑相當之罪經判決確定，以及受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者；另外，被判處有期徒刑以上之刑者，於緩刑期間也不得登記為候選人。

內政部民政司司長林清淇受訪時表示，總統副總統選罷法已規定遭判上述罪刑者都不得登記為候選人，基於兩法一致，這次也修正公職人員選罷法，統一規範不得參選的規定。

另外，已獲政黨提名的參選人若犯「搓圓仔湯」罪，也就是以期約或交付賄賂或其他不正利益，約定放棄競選或為一定之競選活動者，經判刑確定，將連坐處罰其政黨。林清淇說，這是端正選風、反黑金、反賄選非常重要的一步。他說：『(原音)這個是期待政黨在推薦候選人的時候，能夠審慎去推薦，不要今天隨便推薦來了，結果你這個候選人有素行不良、去搓圓仔湯，去做這些賄選的行為，既然你推薦人了，你要對你推薦的這些人選要有一定的了解或是去約束。』

此外，為強化地方民意代表當選人缺額遞補的正當性，若是因犯賄選罪而遭褫奪公權者，其遺缺交由遞補；但若是因為其他因素遭褫奪公權，則不適用遞補，需重新投票。而在健全競選、罷免活動及改進選舉作業相關規範部分，主要修正內容包括降低候選人保證金發還門檻、延長選舉人居住期間為6個月、延長提起當選無效及罷免案通過或否決無效之訴期間為3個月、調降公教人員擔任投、開票所管理員比例為三分之一以上等規定。

內政部表示，該修正草案陳報行政院後，將儘速送立法院審議，希望在2018年底地方公職人員選舉時就能適用新條文。