台巴元首南下參訪 見證高雄轉型突破中央廣播電台 (2017-07-13 14:43)
友邦巴拉圭總統卡提斯(Horacio Cartes)率團來訪，蔡英文總統今天(13日)特地陪同卡提斯南下高雄市參訪高雄展覽館暨亞洲新灣區，還一起步行到亞灣碼頭搭乘遊艇，瀏覽港區風光並眺望駁二特區、高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋文化流行音樂中心、高雄總圖書館、高雄環狀輕軌等當地重大建設，共同見證高雄近年來的轉型與突破。
總統府表示，希望透過這次的在地建設之旅，讓卡提斯訪團一行更加掌握台灣發展現況，增進兩國的交流與了解。
兩國總統是搭乘專機前往高雄，總統府祕書長吳釗燮、外交部長李大維、高雄市長陳菊等人陪同參訪。
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