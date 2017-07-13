共軍轟六經巴士海峽 國軍全程監偵中央廣播電台 (2017-07-13 14:56)
國防部今天(13日)表示，中共東部戰區在上午7時有一批轟六型機在台灣南部防空識別區外，經巴士海峽穿越宮古海域再返回駐地，全程國軍均有監偵。
國防部今天表示，中共東部戰區自上午7時開始，有多架飛機進行遠海長航訓練，其中有一批轟六型機，由台灣南部防空識別區外，經巴士海峽穿越宮古海域再返回駐地；另有一批轟六型機，則是穿越宮古海域到西太平洋訓練後再返回降落。
國防部表示，這2批轟六機的動向都在台灣防空識別區外，國軍全程監偵也有相對應的處置，請國人安心。
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