針對台、日經貿關係，副總統陳建仁今天(13日)上午在接見「日本國際媽祖會回國致敬團」時致詞表示，政府將與日本政府討論台日「經濟夥伴協議」(EPA)，強化雙方經貿及產業合作交流。

副總統指出，台、日兩國因為地理位置及歷史發展等淵源，在社會與生活型態等方面有許多相似之處，因此，蔡英文總統上任1年以來，台日關係無論在經濟、觀光、文化教育及人員往來各方面都有長足進展；尤其是今年1月，日本「公益財團法人交流協會」更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，「亞東關係協會」5月也更名為「台灣日本關係協會」，代表雙方友好關係更上一層樓、交流日趨密切。

副總統說，去年外國來台旅客達1千多萬人次，台、日之間的交流人數就超過600萬人次，可見兩國人民互動關係密切。由於政府非常重視觀光產業，目前正透過各項措施提升觀光品質，副總統特別請僑領們返回僑居地後，能協助政府推動觀光。