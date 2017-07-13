孫文學校13日晚間續開講 吳敦義表尊重NOWnews今日新聞 (2017-07-13 15:49)
國民黨中常會昨天決議暫停孫文學校一切活動，國民黨今(13)日發布新聞稿表示，代理主席林政則轉達準主席吳敦義的關心，吳敦義相當尊重國發院推動孫文學校的努力與辛勞。因此，孫文學校今晚活動仍將持續進行。
孫文學校今晚將舉辦「孫文要聽」系列座談活動，地點選擇在國民黨中央中山廳，因此國發院院長林忠山當面向林政則說明，孫文學校今晚的活動上周已經對外公告，且討論主題為「我們一起守護國史」，內容嚴肅且有意義。其次，中常會會議記錄尚未發出，身為國發院院長，在尚未收到記錄的情形下，既定的活動辦理應持續辦理，。
另外，針對前黨主席洪秀柱任內調降國民黨一級黨務主管薪水，目前薪資為新台幣7萬5千元，未來是否會斟酌調高？國民黨代理祕書長曾永權下午受訪時沒有回應，笑而不答。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
家庭劇院 投影機．先鋒家庭劇院．LG 家庭劇院．無線 家庭 劇院．Optoma 家庭劇院．LG 家庭 劇院．聲寶 家庭劇院．三星家庭劇院．小型 家庭劇院．藍光家庭劇院組．LG 藍光家庭劇院 HB806TM．聲道家庭劇院．LG 藍光家庭劇院．5.1聲道家庭劇院．家庭劇院擴大機．Sony 家庭劇院組．家庭劇院 音響．家庭劇院音響．家庭劇院 BDV-E4100．環繞 家庭 劇院．YAMAHA 家庭劇院．飛利浦 家庭 劇院．bose 家庭劇院．家庭劇院 5.1聲道．LG DVD 家庭劇院．家庭劇院組．家庭劇院 ysp．YAMAHA 家庭 劇院．BARY 家庭劇院組．家庭劇院 無線
F-16掛彈因應遼寧號逼近？專家：沒有必要【NOWnews今日新聞】
本報社評--還有回頭機會嗎？【中央網路報】
愛車停車場竟遭狗啃 北市：協調賠償【中央社】
本報透視集--蛋生了自己養【中央網路報】
影音【NOWnews今日新聞】