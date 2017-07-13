國民黨中常會昨天才針對孫文學校續留爭議不休，最終決定停止該校一切活動，今(13)日國民黨發出新聞稿表示，準主席吳敦義相當尊重國發院推動孫文學校的努力與辛勞。因此，孫文學校今晚活動將持續進行。（圖／NOWnews資料照）

國民黨中常會昨天決議暫停孫文學校一切活動，國民黨今(13)日發布新聞稿表示，代理主席林政則轉達準主席吳敦義的關心，吳敦義相當尊重國發院推動孫文學校的努力與辛勞。因此，孫文學校今晚活動仍將持續進行。

孫文學校今晚將舉辦「孫文要聽」系列座談活動，地點選擇在國民黨中央中山廳，因此國發院院長林忠山當面向林政則說明，孫文學校今晚的活動上周已經對外公告，且討論主題為「我們一起守護國史」，內容嚴肅且有意義。其次，中常會會議記錄尚未發出，身為國發院院長，在尚未收到記錄的情形下，既定的活動辦理應持續辦理，。

另外，針對前黨主席洪秀柱任內調降國民黨一級黨務主管薪水，目前薪資為新台幣7萬5千元，未來是否會斟酌調高？國民黨代理祕書長曾永權下午受訪時沒有回應，笑而不答。

