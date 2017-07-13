民進黨立委邱議瑩與國民黨立委許淑華13日於議場發生肢體衝突，邱議瑩表示不需要許淑華的道歉，她的行為社會自有公評。（圖／記者張雄風攝 , 2017.7.13）

立法院今（13）日上午談話會中，國民黨立委許淑華與民進黨立委邱議瑩發生肢體衝突，邱議瑩痛批台灣人民應該站出來唾棄這種野蠻、蠻橫不守法的政黨。

立法院今日早上針對前瞻計畫預算案召開談話會，國民黨黨團書記長林為洲帶領藍委占領發言台，邱議瑩忍不住衝上台欲搶麥克風，卻遭藍營立委阻擋，最後也與許淑華發生肢體衝突；許淑華稍早表示不會向邱瑩議道歉。

邱議瑩說，不需要許淑華的道歉，她的行為社會自有公評。

邱議瑩表示，她上前是想把國民黨立委李彥秀的麥克風拔掉，另外也要告訴大家李彥秀的麥克風是拿在手上，沒有掛在脖子上，所以根本不會傷到她；許淑華就一拳揮過來，為了前瞻被她打也就算了，這一拳也受得值得，也讓大家可以看清楚誰在阻擋台灣的建設，誰在阻擾台灣的發展，唯有不理性的政黨，才會不讓台灣繼續往前走；今天的議事衝突大家可以看到，國民黨是站不住腳的，「台灣人民應該站出來唾棄這種野蠻、蠻橫不守法的政黨」。

邱議瑩強調，議場規定非常清楚，是不可以帶私備的喇叭跟麥克風進場的，院長也一再地在台上宣告，過去這段時間對國民黨的容忍也到了極限，在委員會裡撒野、潑麵粉、丟水球、鳴氣笛喇叭、帶鑼鼓，民進黨都忍受了，但是在大議場有大議場的規矩。

至於是否要提送紀律委員會？邱議瑩說，這由黨團決定，她個人沒有意見，「這麼野蠻的政黨要提送的話，應該全黨都要提送」；「議事抗爭到這麼低級、幼稚、骯髒、齷齪，這也是前所未見」。

立法院針對前瞻預算案召開談話會，藍綠立委爆發肢體衝突。（圖／國民黨團提供,2017.7.13）