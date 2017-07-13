國營事業帶頭推動新南向，經濟部次長楊偉甫今天(13日)受訪指出，目前正與印度、印尼兩個國家洽談、評估中油五輕整廠輸出案，希望能夠與上下游產業鏈互相連結，發揮最大效益，相關評估預計在7月底明朗。

蔡英文總統13日接見「世界臺灣商會聯合總會」第23屆回國訪問團時表示，過去1年，台灣與新南向國家的進出口貿易額成長超過10%，幾個重要國營及公股事業也在加速布局。

經濟部次長楊偉甫下午主持部內業務會報前指出，經濟部旗下國營事業持續進行新南向佈局，包括台水董事長郭俊銘正在新南向國家訪問，分享台灣民生供水系統、維生系統的做法與經驗，獲得正面迴響；台糖正在洽談小規模的合作案，台鹽也有計畫正在進行。

至於中油五輕設備整廠輸出案，楊偉甫表示，目前仍在與印度、印尼兩國洽談、評估，依照目前的瞭解，此案應會在7月底之前明朗。他說：『(原音)重點是在是不是符合我們中油整廠輸出的想法，還有他們的產業鏈能不能建立起來，印度跟印尼面臨同樣的問題當中，目前我們的瞭解，在7月下旬、7月底之前會比較明朗化。』

楊偉甫並提到能否成功輸出的考量點，包括當地能否提供建廠基地、基礎設施是否足夠，還有中油輸出之後，能否與當地上下游產業鏈連結、發揮最大效益，且目標輸出國是否有相同的經驗與想法，也需要溝通。