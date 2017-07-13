中油五輕輸出 經部：7月底前明朗中央廣播電台 (2017-07-13 15:19)
國營事業帶頭推動新南向，經濟部次長楊偉甫今天(13日)受訪指出，目前正與印度、印尼兩個國家洽談、評估中油五輕整廠輸出案，希望能夠與上下游產業鏈互相連結，發揮最大效益，相關評估預計在7月底明朗。
蔡英文總統13日接見「世界臺灣商會聯合總會」第23屆回國訪問團時表示，過去1年，台灣與新南向國家的進出口貿易額成長超過10%，幾個重要國營及公股事業也在加速布局。
經濟部次長楊偉甫下午主持部內業務會報前指出，經濟部旗下國營事業持續進行新南向佈局，包括台水董事長郭俊銘正在新南向國家訪問，分享台灣民生供水系統、維生系統的做法與經驗，獲得正面迴響；台糖正在洽談小規模的合作案，台鹽也有計畫正在進行。
至於中油五輕設備整廠輸出案，楊偉甫表示，目前仍在與印度、印尼兩國洽談、評估，依照目前的瞭解，此案應會在7月底之前明朗。他說：『(原音)重點是在是不是符合我們中油整廠輸出的想法，還有他們的產業鏈能不能建立起來，印度跟印尼面臨同樣的問題當中，目前我們的瞭解，在7月下旬、7月底之前會比較明朗化。』
楊偉甫並提到能否成功輸出的考量點，包括當地能否提供建廠基地、基礎設施是否足夠，還有中油輸出之後，能否與當地上下游產業鏈連結、發揮最大效益，且目標輸出國是否有相同的經驗與想法，也需要溝通。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IKLOO 螢幕架．皮面螢幕架．防潑水螢幕架．防水增高螢幕架．Akira 皮革 螢幕架．螢幕架．螢幕架 旋轉．桌上螢幕架．日式 螢幕架．鍵盤架 螢幕架．鍵盤螢幕架．壁掛 螢幕架．多功能 螢幕架．多功能螢幕架．安全螢幕架．螢幕架 抽屜．L 螢幕架．USB 螢幕架．RICHOME 螢幕架．維克 螢幕架．BUYJM 螢幕架．LCD 螢幕架．木製防水增高螢幕架．桌上型 螢幕架．實木鍵盤螢幕架．BUYJM 玻璃螢幕架．TECHNO 鍵盤螢幕架．螢幕架加長．桐趣 螢幕架 實木．NB 螢幕架 F100
大立光第2季毛利率大滑落 跌破市場眼鏡【中央社】
天文學家發現已知體積最小恆星【北京新浪網】
台積電Q2獲利662億季減24% EPS 2.56元【NOWnews今日新聞】
先別管蚊子愛哪一味 防蚊止癢比較急【好房網News】
「朱諾」助人類首次近觀木星「大紅斑」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》