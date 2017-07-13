審前瞻預算爆衝突 許淑華邱議瑩互不道歉中央廣播電台 (2017-07-13 15:23)
立法院今天(13日)審查前瞻計畫第一期特別預算，國民黨立委許淑華和民進黨立委邱議瑩爆發激烈衝突。
對此，許淑華下午在立法院受訪時表示，邱議瑩上前挑釁，她基於保護同事而推開邱議瑩，因此揮到邱議瑩的臉，她對於自己的行為造成負面印象向社會大眾致歉。許淑華說，她並非故意揮到邱議瑩的臉，也會提醒自己與其他委員互動時要更加小心，但此事是因邱議瑩先挑釁而起，因此她不會對邱議瑩個人道歉。
邱議瑩則表示，國民黨過去在委員會鳴氣笛、潑麵粉、帶鑼鼓，民進黨都已忍受，但議場有議場的規矩，明定不能帶私備的喇叭與麥克風進場，立法院長蘇嘉全也一再宣告，國民黨仍不願遵守議事規則，民進黨對國民黨的容忍已經到了極限，雖然她被許淑華揮了一拳，但能趁此讓民眾看清楚是誰在阻擋台灣的發展，她認為挨這一拳值得，她也不需要跟野蠻人道歉。
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