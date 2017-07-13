（中央社記者韓婷婷台北2017年7月13日電）大立光（3008）執行長林恩平表示，第2季受到新產品比重較高，初期良率相對較低的影響，拉低整體第2季毛利率表現，目前訂單看來7月比6月好，8月比7月好。



大立光今天舉行線上法說會，公布第2季及上半年財報，其中第2季毛利率來到66.49%，相較第1季的70.9%歷史高點下滑4.45個百分點，受到法人高度關注。林恩平解釋，毛利率下滑主要是良率不好跟匯率不好，另外第2季未分配盈餘稅提列約新台幣11億元。第2季的匯兌收益估約2億元。



法人關注第3季毛利率走勢，林恩平表示，雖然第3季還有新產品進來，但整體毛利率表現還是要看最後結果，現在都難以預期，「良率預估也只是個猜測不一定會準，實做跟預測不一定會一樣」。



林恩平表示，新的機種多的話就會有這個狀況，會影響到毛利率的變化。



由於蘋果iPhone8從7月才開始拉貨，法人猜測第 2季新機種是來自大陸品牌廠，因為陸廠規格也不低，初期良率相對較低。