大尺寸面板下半年產能增 價格現下修壓力中央社 (2017-07-13 15:21)
（中央社記者潘智義台北2017年7月13日電）研調機構TrendForce旗下WitsView指出，上半年淡季不淡，大尺寸面板產能持續釋出，且優於預期，面板廠產能滿載，第4季供給過剩壓力更勝第3季。
WitsView預估，2017年大尺寸面板總投入面積為2億1830萬平方公尺，年增高達5.8%，比原預估高出0.3個百分點。
WitsView研究副理曾姤涵表示，以月產能計算，2017年大尺寸面板總新增產能為29.5萬片玻璃基板。即便因部分產能提前於上半年開出，由先前預估的每月8.5萬片提升至10萬片，但下半年仍有高達逾6成產能將到位，估計第3季以及第4季分別尚有10.5萬片以及9萬片月產能釋出。
WitsView指出，29.5萬片總新增產能將分散到不同尺寸的電視面板，包含43吋、50吋、55吋以及65吋等幾個主流尺寸供給都將增加，對43吋以及65吋產品的衝擊最大，恐造成這兩類利基型產品光環逐季失色。
統計顯示，整體43吋面板月出貨量，年初僅約250萬片，但第2季起在京東方8.5代新產線福清廠的加入，整體出貨量看增，截至年底預估增長兩成至月產能300萬片。隨著產能增加，43吋面板供給吃緊的狀況獲得舒緩，自5月起價格也開始鬆動。
65吋大尺寸面板價格自年初以來漲勢凌厲，已成為韓系、台系面板廠極力發展的重點尺寸產品。雖然第1季平均月出貨僅75萬片，但下半年在產能到位後，預計出貨量將攀升逾3成，站上100萬片的平均月出貨水準。隨著65吋供需結構轉變，預料下半年面板價格下修壓力將陸續浮現。
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