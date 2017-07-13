台積電調升晶圓代工產值 估年增6%中央社 (2017-07-13 15:20)
（中央社記者張建中台北2017年7月13日電）台積電(2330)調升今年晶圓代工產值預估至6%，並維持台積電今年營運目標，以美元計營收將較去年成長5%至10%。
台積電下午召開法人說明會，總經理暨共同執行長劉德音表示，在電腦、通訊與汽車等領域市場需求優於預期下，今年不含記憶體的半導體產值可望成長6%，將優於原預期的4%。
台積電於4月法人說明會時曾因供應鏈庫存調整影響，將今年晶圓代工產值成長預估值自原估的7%，調降至5%。
劉德音今天則將今年晶圓代工產值成長預估值調升至6%。
至於台積電今年成長預估，劉德音則維持原先預期不變，以美元計營收將成長5%至10%。
台積電另一總經理暨共同執行長魏哲家表示，今年10奈米製程將貢獻10%營收。
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上一則：陸上半年海外投資 幾近腰斬
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