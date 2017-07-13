（中央社台北13日電）中國大陸商務部今天指出，今年上半年中國大陸對外投資金額為481.9億美元，比去年同期下降多達45.8%，其中房地產業對外投資更大降逾8成。



6月份，中國大陸對外直接投資雖然達到2016年12月以來新高的136億美元，但仍低於去年同期。



依行業區分，上半年中國大陸房地產業對外投資比去年同期下降82.1%，僅占同期對外投資總額的2%；文化、體育和娛樂業對外投資比去年同期下降82.5%，占同期對外投資總額1%。



目前中國大陸企業海外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業以及訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業。



中新社報導，中國大陸商務部發言人高峰在今天舉行的記者會上宣稱，中國大陸對外投資大降，除了因為去年同期基數較高外，還與「國內經濟持續穩中向好，提振了投資者信心，把更多資金留在大陸」有關。



此外，部分國家收緊外資准入，地區衝突頻發等國際環境不穩定、不確定因素增加，以及中國大陸官方緊縮對企業對外投資的真實性審查，遏制非理性對外投資，也使中國大陸海外投資呈下降趨勢。



儘管中國大陸對外投資整體下降，但對「一帶一路」沿線國家投資仍然穩步推進。據中國大陸商務部統計，1至6月大陸企業對「一帶一路」沿線的47個國家有新增投資，合計66.1億美元，占同期對外投資總額13.7%，比去年同期增加6個百分點。



在一帶一路沿線國家新簽對外承包工程合約額和完成營業額所佔比例，均較去年同期提高。1060713