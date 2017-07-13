（中央社記者梁珮綺台北13日電）資深媒體人周玉蔻說，若陳情抗議危及總統蔡英文生命，現場應「格殺勿論」；對此，台北市長柯文哲笑說，北市的維安系統沒這麼差，名嘴講話比較誇張。



蔡總統上任後，力倡年金改革，引起反年改團體抗議，周玉蔻上電視節目時說，如果陳情抗議影響到蔡總統生命，國安會秘書長或國安高層應要出來說「現場格殺勿論」。



柯文哲今天下午出席世大運志工榮耀受贈記者會，會後受訪時表示，台北市維安系統沒這麼差，名嘴總是講話比較誇張。1060713