周玉蔻格殺勿論說 柯文哲：名嘴講話較誇張中央社 (2017-07-13 15:31)
（中央社記者梁珮綺台北13日電）資深媒體人周玉蔻說，若陳情抗議危及總統蔡英文生命，現場應「格殺勿論」；對此，台北市長柯文哲笑說，北市的維安系統沒這麼差，名嘴講話比較誇張。
蔡總統上任後，力倡年金改革，引起反年改團體抗議，周玉蔻上電視節目時說，如果陳情抗議影響到蔡總統生命，國安會秘書長或國安高層應要出來說「現場格殺勿論」。
柯文哲今天下午出席世大運志工榮耀受贈記者會，會後受訪時表示，台北市維安系統沒這麼差，名嘴總是講話比較誇張。1060713
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