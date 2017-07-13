（中央社記者吳哲豪南投縣13日電）為推動資源回收，南投縣環保局在集集鎮等6個鄉鎮市，新增15個資源回收幸福傳遞站，提供民眾更多資源回收管道。



南投縣環保局長方信雄說，由於南投縣內沒有焚化爐，因此縣內的垃圾都需要委託其他縣市的焚化爐處理，包括資源回收分類以及垃圾減量工作更顯得重要，邀請村里一起響應，落實家戶資源回收分類再利用工作。



方信雄表示，為落實資源回收，每個月都會舉辦資源回收點集點兌換民生必需品的活動，變賣所得則由回收站點自行運用投入資源回收相關的事務或弱勢團體、清寒學子獎助學金等補貼。



方信雄說，推動基層資源回收工作需要資源回收幸福傳遞站，因此在集集鎮、南投市、草屯鎮等6個鄉鎮市新增15個資源回收幸福傳遞站，提供民眾多元的資源回收管道，資源回收受益也能回饋當地民眾，提升資源回收成效，減少垃圾處理的壓力。1060713