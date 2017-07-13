（中央社記者廖禹揚台北13日電）國營事業積極配合政府新南向政策，經濟部常務次長楊偉甫表示，中油五輕輸出部分，印尼與印度都正持續進行評估，預估7月底之前會明朗化。



經濟部常務次長楊偉甫今天出席經濟部業務會報前，接受媒體訪問時表示，中油五輕輸出牽涉的問題，包括當地提供建廠基地、基礎設施是否足夠，以及輸出後當地上下游產業是否能建立，如此才能將效益發揮到最大。



但他也說，印尼、印度等目標國是否有同樣的經驗與想法，都需要溝通，這也是現在需處理的重點問題之一。楊偉甫表示，若最後談出的條件不那麼適合，那「這樣太勉強的計畫也不是雙方樂意見到的」。



談到國營事業配合新南向政策的動態，楊偉甫提到，台灣自來水公司董事長郭俊銘目前正訪問新南向國家，分享台灣在民生供水系統、維生系統的經驗與做法，得到正面回響。



楊偉甫表示，台糖、台鹽等其他國營事業也有部分小型合作案正在進行，會遵照總統指示加快腳步，讓比較成熟的部分盡早付諸實行。1060713