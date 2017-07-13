oBike 台中市：來一台拖一台中央社 (2017-07-13 15:25)
（中央社記者蘇木春台中13日電）近來oBike議題持續延燒，台中市被視為oBike離開雙北、進軍中南部首站。台中市政府交通局長王義川表示，台中市不會有oBike，「來一台拖一台」。
王義川表示，oBike打共享口號，但實際上就是一家租車公司。真正的共享單車是民眾把自己的腳踏車拿出來供他人使用，不會收錢。對這種占用道路空間的做法，市府絕不會縱容。
王義川也指出，oBike想還車就還車，但靠GPS定位誤差很大，手機軟體看得到，實際上卻可能騎不到。
若業者將單車投放到台中市，王義川表示，未依劃設的停車格停放或違規停放的oBike，都會強力拖吊並行政移置，希望業者不要心存僥倖，挑戰市府公權力。
台中市交通局表示，市府推動「自行車369」政策，已獲顯著效果，iBike每日使用人數超過2萬人次，推行以來至今累計使用人次已突破1000萬。iBike有固定租借站，也有廠商進行車輛維護，市府會繼續推行。1060713
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