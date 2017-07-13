已羨慕 鴻海今除息 郭台銘73億股息進帳NOWnews今日新聞 (2017-07-13 15:00)
鴻海今（ 13 ）日除息，每股配發 4.5 元現金股息，董事長郭台銘個人即有近 73 億元入袋，稱霸國內上市公司負責人。但這不是郭董領到股息最豐厚的一年，去（ 2016 ）年郭董一口氣領了近 79 億元， 2015 年也有 71 億。至於台積電董事長張忠謀今年可拿 8.75 億股息，優於前兩年，股王大立光執行長林恩平家族則有逾 10 億元進帳。
鴻海今日除息，現金股利 8 月 10 日發放。董事會通過，今年每股配發 4.5 元現金股息，共將發出 779 億元，再創歷史新高，以董事長郭台銘持有 16.21 億股鴻海股票計算，將可獲得 72.9 億元股息，再度稱霸國內上市公司負責人。
近 3 年，郭董每年領取的股息均超過 70 億元， 2016 年領到破記錄的 78.94 億元， 2015 年也有 71 億元進帳。
此外，台積電董事長張忠謀今年領到的股息也創近 3 年新高。台積電每股配發 7 元現金，張忠謀持股 1 億 2513 萬股，股息可進帳 8.76 億元，優於去年及前年的 7.5 億元、 5.63 億元。
至於股王大立光這兩年均配發 63.5 元現金股利，維持歷史新高紀錄，初估執行長林恩平家族領到的股息將破 10 億元。大老闆們每年光是領到的股息金額，即羨煞領薪水度日的上班族。
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