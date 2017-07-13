法國法院判決 Google無須支付391億稅款中央社 (2017-07-13 13:23)
（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國法院今天判決，Google不負有支付法國政府宣稱的11.15億歐元（新台幣391.47億元）未付稅款的法律責任，指法國不能對這家網路巨擘的愛爾蘭子公司課稅。
法新社報導，法院判決：「法國公司谷歌愛爾蘭有限公司（GIL）在2005年到2010年期間，不須被法國政府課稅。」
由於Google的營收登記在這個線上帝國位於歐洲的分部、稅率低的愛爾蘭分公司下，Google 2015年在法國僅繳交670萬歐元的營利事業所得稅。
Google在法國雇用約700人，但其搜尋引擎或影音分享網站YouTube的廣告合約卻與愛爾蘭子公司簽訂。（譯者：中央社許湘欣）1060713
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