電腦資安事件頻傳，駭客主要都是透過系統漏洞，攻擊被害者電腦，微軟在 7 月 12 日釋出安全性更新，大量修補 55 項漏洞，其中 19 項被列為「重大」等級，保持作業系統在最新狀態，才能降低資安事件風險。

19 項重大級更新中，代號「CVE-2017-8589」，微軟特別建議先行更新，代號「CVE-2017-8589」可能與 Windows Search 有關，駭客可以透過漏洞取得電腦使用權限，在遠端安裝程式、編輯、或刪除檔案。

更新代碼「CVE-2017-8563」雖然只在重要等級，但駭客可以藉由漏洞將程式植入Windows系統，最好同樣立即更新，降低電腦遭到不明程式植入風險，類似資安事件日前不斷發生，都造成相當大的損失。

另一方面，持有微軟 HoloLens 使用者最好馬上更新系統，代號「CVE-2017-8584」，主要針對 HoloLens 處理器記憶體漏洞修補，駭客侵入這項漏洞取得HoloLens權限，因此被列為 19 項重大級更新之一。