來源：參考消息

俄媒稱，中俄將首度在波羅的海舉行演習。

俄羅斯《獨立報》網站 7月12日

中俄開始為「海上聯合-2017」聯合海軍演習做準備。7月底演習的第一階段將在波羅的海拉開帷幕。9月中旬演習將在日本海和鄂霍次克海繼續進行。11日，前往波羅的海的中國艦艇編隊在演習籌備框架內在地中海進行了射擊演練。俄波羅的海艦隊的艦艇則著手進行戰鬥演練。

今年中俄聯演的主題為聯合救援和聯合保護海上經濟活動安全。演習的其他任務包括加強兩軍艦隊對抗海上安全威脅的能力並提高兩國戰艦聯合行動的組織和指揮水平。

中國海軍艦艇編隊6月18日起航，目前在地中海演練作戰科目，7月20日應抵達俄波羅的海艦隊海軍主基地的水域，隨後將開始演習。中國的艦載直升機和海軍陸戰隊也將參演。

報導稱，中國在波羅的海展示本國海軍的意願首先說明了中國長遠的地緣政治計劃。中俄艦隊過去在地中海和太平洋已舉行過眾多聯合演習，如今計劃中出現了大西洋和波羅的海。

6月初，中俄防長簽署2017年-2020年兩國發展軍事合作的「路線圖」，其中包括「海上聯合-2017」，以及可能在世界其他地點進行的聯合軍演。前不久在莫斯科舉行的兩國領導人會晤也加強了中俄軍事合作。

俄羅斯衛星網 7月9日

中國海軍艦艇編隊趕赴波羅的海，與俄羅斯海軍在聖彼得堡和加里寧格勒沿岸參加中俄「海上聯合-2017」軍事演習第一階段行動。

新華社稱，此次軍演旨在鞏固發展中俄全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍務實友好合作，增強兩國海軍共同應對海上安全威脅的能力，提高兩國海軍聯合行動的組織指揮水平。

前幾年的「海上聯合」系列軍演分別在南中國海、日本海和地中海舉行。這一次是兩國海軍首度在波羅的海舉行聯合演習。

俄羅斯《晨報》網站 7月11日

兩國海軍的系列演習「海上聯合-2017」將持續至10月，演習水域包括波羅的海、日本海和鄂霍次克海。

報導認為，去年9月，中俄海軍在南中國海進行了演習——可以說，兩國在共同敵人面前展示出相互支持。當然，這不可能不令全球主要玩家美國擔憂。

就在不久以前中國曾把俄羅斯視為自己的安全後方。如今中國成為經濟大國，不過與俄羅斯一樣，中國經常感受到美國的壓力及其對本國和地區事務的干涉。中俄非常理解彼此的擔憂。

報導認為，美國人努力在歐洲削弱俄羅斯，在南中國海則挑撥東盟國家針對中國。正因如此，中國軍艦在波羅的海和地中海的存在對俄同樣重要。

延伸閱讀

外媒解讀中俄聯合軍演：兩國海軍都將受益

澳大利亞洛伊解讀者網站7月10日發表文章稱，一支中國艦艇編隊正在開赴波羅的海，以參加與俄羅斯海軍聯合舉行的「海上聯合-2017」演習。這是中國成為全球大國努力的一個重要部分。

「海上聯合-2017」軍演的主題是聯合救援和聯合保護海上經濟活動安全。這是有益的焦點領域。如果與俄羅斯海軍及其航空兵的聯合活動超出了象徵性努力的範圍，這將在很大程度上說明中俄海軍之間走向合作和信任的程度——以及兩國夥伴關係的未來。

據俄羅斯《晨報》網站7月11日報導，中俄「海上聯合-2017」軍演即將登場。回顧莫斯科和北京的合作，可以注意到良好的態勢。種種跡象表明，中俄打算建立歐亞新安全體系。如今世界力量重心向亞洲轉移，莫斯科和北京或欲藉助上合組織建立新全球體系。