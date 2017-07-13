目前 2017 年下半年旗艦級手機，焦點都在新款 iPhone 與 Note 8，另一間南韓大廠發出邀請，8 月 31 日上午 9 時，將在德國柏林 IFA 大展，發布最新手機 V30，藉由邀請函猜測，V30 可能取消副螢幕設計，螢幕占比又再擴大。

日前有傳聞指出，LG V30 可能取消副螢幕，觀察邀請函圖示，傳聞相當有真實性，但由於 OLED 螢幕特性，能夠支援單獨控制顯示，V30 仍然能單獨畫出一塊區域，顯示即時訊息，獲選擇指定 APP 操控。

V30 規格猜測，很可能採用 6 吋 OLED 螢幕，搭配高通 S835 處理器，內建 4GB 暫存處理器，分別有 32、64、128GB 儲存空間可選擇，支援無線充電，背蓋配置與 G6 類似，有雙主鏡頭與指紋辨識器，保留了 3.5mm 音源。

雖然 V30 規格傳言相當完整，但都沒有經過官方證實，距離 8 月 31 日已經不遠，馬上就能知道全貌，不僅如此，外傳日本廠商 SONY，也可能在 IFA 發布 2017 下半年旗艦機，也可能引起話題。