來源：海外網

海外網7月13日電 當地時間12日，美國眾議院民主黨議員布拉德·謝爾曼（Brad Sherman）正式提出一項針對美國總統特朗普的彈劾條款，指責特朗普在「通俄門」的調查中妨礙司法公正。

據美國《國會山》日報12日報導，加利佛尼亞州議員謝爾曼是首個正式對特朗普提出彈劾條款的議員。民主黨人正討論此時推動彈劾特朗普在政治上是否明智。

謝爾曼在他的彈劾條款中說，在「通俄門」的調查過程中，特朗普5月份突然解僱美國聯邦調查局（FBI）前局長科米的行為是在妨礙司法公正。

據報導，如果彈劾特朗普，這一條款需要獲得眾議院的多數投票，而現在美國眾議院正被特朗普所在的共和黨控制，擁有46個席位的優勢。

報導稱，在共和黨控制的眾議院，謝爾曼的彈劾條款不太可能成功，但他說，他希望通過提交彈劾條款來警告特朗普政府，並建立長期的立法手段，使共和黨人同意彈劾特朗普。

目前，只有德克薩斯州議員格林（Al Green）一人支持謝爾曼的彈劾條款。眾議院民主黨議員對謝爾曼的行動持謹慎態度，大多數人還是依賴建立一個獨立委員會來調查「通俄門」。

白宮發言人薩拉·赫卡比（Sarah Huckabee Sanders）猛烈抨擊了謝爾曼的這一舉動。「我認為這是完全荒謬的，是最差的政治遊戲。」她說。

就在謝爾曼提出彈劾條款的前一天，美國總統特朗普的長子小特朗普11日公佈一批電子郵件，攪亂了整個美國。小特朗普此次公佈的郵件第一次被許多人視為特朗普競選團隊與俄羅斯「共謀的確鑿證據」。

小特朗普被曝光曾在去年美國大選期間會見一名據稱與俄羅斯政府有關聯的女律師。小特朗普11日出人意料地在社交媒體上全文公開與這次會面有關的多封電子郵件，聲稱這樣做是為了「完全透明」。不過，公開的郵件內容又牽出更多疑點，讓真相更加撲朔迷離。

小特朗普對會談內容的說法前後不一致。他起初說，這是一次「簡短的介紹性會面」，會談內容主要是「允許美國家庭領養俄羅斯兒童法案的恢復」。小特朗普後來又改口說，他事先知道女律師手裡可能掌握「有助於特朗普競選的信息」，後者在會談中也的確告訴自己她有一些希拉蕊的材料。（編譯/海外網 吳瀟）