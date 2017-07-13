來源：海外網

海外網7月13日電 繼7月10日、11日後，韓國前總統朴槿惠再度以左腳受傷為由，拒絕出席13日和14日的庭審。朴槿惠本周4次庭審將全部缺席，這不僅意味著她與「30年閨蜜」崔順實對質的場面將無法出現，還導致與三星太子李在鎔的對簿公堂戲也無法上演。消息一出，引發韓國網友集體吐槽，有網友說，換作平民百姓，甭說腳趾疼，就算腳趾斷了，坐輪椅也要出庭的。也有網友氣憤地說，不能饒恕她，法院就該判她無期徒刑！

據《韓國經濟》13日報導，首爾中央地方法院刑事第22庭12日收到了朴槿惠遞交的缺席庭審事由書，她在材料中親筆寫道，「因健康問題，出席庭審有困難。」韓國檢方11日曾表示，在拘留所發現，朴槿惠左腳第四個腳趾韌帶出現損傷。

朴槿惠連續4次缺席庭審的消息一出，引發韓國網友紛紛吐槽。有網友調侃稱，以後韓國再有人上法院，只要說自己手指腳趾疼，甚至手指甲腳趾甲疼，即使不出庭也會平安無事的；也有網友氣憤地說，不能饒恕她，法院就該判她無期徒刑；還有網友表示，換作平民百姓，甭說腳趾疼，就算腳趾斷了，坐輪椅也要出庭。朴槿惠說自己腳趾疼就不出席，感覺像是在看國外新聞。想見您一面真難啊！（編譯/海外網 劉強）