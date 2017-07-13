[環球網綜合報導]據韓聯社7月13日報導，韓國盧武鉉財團計劃在首爾市昌德宮附近建立盧武鉉中心，預計2020年完工。財團相關人士13日表示，近日已收到有關建立盧武鉉中心的相關日程和基本設計方案報告。

據報導，建立盧武鉉中心是根據對前總統的禮遇相關法律而推進的。財團計劃從2018年5月23日，即盧武鉉忌日當天開工，預計於2020年5月完工。盧武鉉中心落成后，市民可在這裏紀念盧武鉉，也可參加不定期舉辦的文化活動。

但財團相關人員還表示，在昌德宮附近佔地修建工事，也許會出現損壞遺物等變數也未可知，還不確定能否在2020年順利完工。（實習編譯：張家敏 審稿：李婷婷）