來源：海外網

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海外網7月13日電 特朗普和普京7日在德國漢堡二十國集團峰會期間舉行會晤，當地時間12日，特朗普在接受媒體採訪時透露會談細節，稱兩人就「俄羅斯干預美國選舉」問題討論了20到25分鐘，被問及是否干預美國大選時，普京說：「沒有，絕對沒有。」

「雙普」會談20多分鐘 普京：我絕對沒有干涉美國大選

特朗普在接受路透社採訪時說：「我說，『你們這麼做了嗎？『他回答說，『沒有，絕對沒有。』然後我換了一種截然不同的方式再次問他，他說：『絕對沒有『。「

特朗普說，他在與普京兩個多小時的會談中，花了20到25分鐘談論有關俄羅斯干預美國大選的問題。

被問及是否相信普京對干涉美國大選的否認，特朗普說：「你看，事情發生了，我們必須搞清楚它是什麼，因為我們不能允許這種（干涉）大選進程的事（發生）。」

有觀點認為：「如果普京真的那麼做了，你（特朗普）也不會發現。」特朗普稱，這是個非常有趣的觀點。

普京：俄干預美大選沒有依據 特朗普滿意我的回答

俄羅斯總統普京8日舉行新聞發佈會，談及前一天與美國總統特朗普的會晤，普京強調俄干預美大選的說法沒有根據，並表示特朗普對他的這一回應感到滿意。

普京表示，在前一天的會面中，特朗普主動提及了所謂的俄干預美大選這一話題。普京強調其立場是一貫的，即俄方沒有干預美大選，這樣的說法毫無根據。

俄羅斯總統普京：特朗普就這一說法向我提問，我回答了。他要我予以澄清，我進行了解釋。在我看來，特朗普對我的回答感到滿意。

普京表示，特朗普為人坦率，在交談中對各類問題的反應也很快速，普京認為自己已經和特朗普建立起個人關係，如果雙方能夠繼續類似前一天的對話方式，有理由相信俄美至少可以將雙方合作恢復到理想的水平。

特朗普：希拉蕊當選對普京更有利

美國總統特朗普在接受美國基督教廣播網（CBN）採訪時表示，他的競選對手希拉蕊·柯林頓如果當選總統會對俄羅斯總統普京更加有利，因為與柯林頓不同的是，自己致力於加強美國的軍隊和能源。

特朗普表示：「我們是世界上最強大的國家，並且還在變得更加強大，因為我是軍隊的強烈仰慕者。比如，如果柯林頓當選，我們的武裝力量會被削減，我們的能源會更昂貴，這是普京不喜歡我的地方，這也是他不希望我當選的原因，因為我從第一天起就致力於建設強大的軍隊。」

通俄門最新進展：美情報機構2015年曾聽到俄官員討論特朗普同夥

伴隨著美國總統特朗普的長子小特朗普被曝曾在大選期間會見一名俄羅斯女律師一事，持續發酵的「通俄門」事件也再次把特朗普推到了風口浪尖。

據美國《華爾街日報》報導，美國現任和前任官員透露，早在2015年，美國情報機構無意中聽到俄羅斯政府官員討論與特朗普有關的人員。

知情人士稱，這一報導當時沒有被揭露或特別關注。目前，調查人員正在重新梳理這些報導。（綜編/海外網 吳瀟）