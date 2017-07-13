豐濱貓公裡的螢火蟲



(中央社訊息服務20170713 10:05:49)由文化部影視局及國立台東生活美學館主辦的「１０６年電影藝術分享計畫―螢火蟲電影院」在今日(12日)傍晚開始，結合當地的發展協會和地方衛生所及部落健康營造中心，在當地的貓公聚會所繼續螢火蟲電影院的旅行。



豐濱鄉的居民主要以阿美族為主，全鄉地處東部海岸中部偏北，依山傍水，風景秀麗。而今晚的豐濱鄉貓公聚會所，在螢火蟲的旅途之中，留下一道美麗的光軌。當天晚上，一群小朋友帶著原住民獨有的熱情，用純淨美好的歌聲，和絢爛的舞步，為觀影人帶來音影具備的開場表演，結合健康的帶動跳，讓觀眾除了聽亦能一起跟著跳起舞來。



在電影放映前，還請到了當地豐濱部落健康營造中心的汪一玫專案經理，用正確的觀念帶來「80、90健康腰圍」的健康宣導，還帶來了有獎徵答的活動，除此之外也宣導了腸病毒等防治觀念，希望當天觀影的民眾都能健健康康。



當天的觀眾之中，也有一小群力量很小卻散發無限能量的年輕人。 他們是台灣大學的國際志工社，連續七年的暑假都會到豐濱這塊迷人的地方，為當地的小孩們帶了健康及優質的營隊。這個晚上，也因為他們，多了許多年人的熱情，還有滿滿的愛。他們也將在周五(14日)晚間在當地舉辦晚會，用愛來和花蓮這美麗的地方交相輝映。



今天晚上，小孩肩併著肩躺在舒服的草蓆上，海岸的氣息帶著傍晚的夏涼，讓當天晚上一點也不悶熱，還帶有淡淡的鹹味兒。豐濱一直是海岸線必然經過的地方，螢火蟲電影院在這裡留下了一棵希望的種子，也讓當天晚上，星空下，螢火蟲之光，微微發亮。(廣告)



訊息來源：文化部



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