台灣精品行動宣傳車 走遍印度50大城行銷台灣電競品牌



(中央社訊息服務20170713 10:04:37)為了協助台灣精品電競品牌爭取印度市場豐沛潛力商機，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫(IEP計畫)，精心打造台灣精品電競盃行動宣傳專車，主動出擊，走訪印度50個大城巡迴宣傳，強力推廣台灣電競產業以及「台灣精品電競盃競賽」年度活動。



台灣精品昨（11）日於孟買大型地標購物中心Infiniti Malad Mall舉辦「台灣精品電競盃系列競賽-啟動記者會」，並首度亮相「台灣精品電競設備遠程巡迴宣傳專車」（Taiwan Excellence Gaming Rig）。貿協表示，宣傳專車將於印度50個大城，進行長達三個月的體驗行銷推廣，吸引媒體關注，藉以擴大台灣精品在印度消費者心目中之優良品牌印象。



行動專車展示內容將包括：宏(Acer)、威剛(Adata)、華碩(Asus)、明基(BenQ)、酷碼(Cooler Master)、友訊(D-Link)、全漢(FSP)、技嘉(Gigabyte)、迎廣(In Win)、微星(MSI)、奧圖碼(Optoma)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)等13個知名台灣電競品牌最夯之電競設備及周邊產品。其中，威剛於記者會上，亦首度發表提升電競玩家對戰效能之強力周邊產品，獲印度科技專業媒體關注，更為台灣精品電競盃增添話題。



外貿協會行銷處副處長楊光明表示，台灣電競產業譽響全球，根據資料，全球前5大電競筆電品牌中，微星(MSI)和華碩(Asus)分別傲居冠亞軍，全球市占率合計逾3成；印度電競市場拜所得增加、年輕人口紅利及智慧行動裝置普及推波助瀾下快速增長。在黃志芳董事長領軍下，貿協將大步邁向印度市場蓬勃發展盛宴，台灣精品也將與品牌廠商攜手合作，對印度消費者關注題材，投其所好，強化優質使用經驗，建立更密切之台印經貿互動關係。



貿協也邀請印度民眾於7月4至7月17日期間，造訪在孟買Oberoi Mall為期兩週的台灣精品短期體驗館，透過專人導覽，留下美好體驗。此外，今年下半年，台灣精品也將陸續於印度推出2場「台灣精品通路體驗巡迴推廣活動」分別於10月在齋浦爾(Jaipur)和12月在蒲內(Pune)辦理，並將於11月底於邦加羅爾舉辦「智慧城市展」，持續深耕印度市場。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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